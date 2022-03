"I love America"-Trailer: Rom-Com mit Sophie Marceau auf Amazon

Kein Filmland schafft es, in regelmäßigen Abständen so präzise cineastische Analysen über zwischenmenschliche Nähe, das Menschsein an sich und die Groteske namens Leben abzuliefern wie Frankreich.

Im leicht-flockigen unterhaltsamen und überaus charmanten Gewand stellen französische Filme beinahe wie nebenher die ganz großen und tiefschürfenden Fragen, ohne dabei aber die große Masse zu verschrecken. Filme aus Frankreich fordern und fördern, provozieren aber nicht zu sehr und schaffen es sogar, sich nicht in allzu abgehobenen Abstrakt-Fallen zu verfangen.

Auch Amazon Prime Video ist sich der filmischen Macht Frankreichs bewusst und veröffentlicht am 29. April ein neues Beispiel dafür, was die Franzosen können und wir ÖsterreicherInnen oftmals nicht. "I Love America" heißt der Streifen und wird, klar, exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Fans von Sophie Marceau sollten sich diesen Tag jetzt schon im Kalender rot markieren.

Hier ist der (vorerst nur auf französisch verfügbare) Trailer: