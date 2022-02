"Wolke unterm Dach": Trailer zum Familiendrama mit Frederick Lau

"Wolke unterm Dach" basiert auf wahren Ereignissen

Inspiriert von einer wahren Geschichte (von Autor Chris Silber) erzählt das deutsche Drama "Wolke unterm Dach" eine berührende Vater-Tochter-Beziehung, die von Verlust und Schmerz sowie von Hoffnung und Glück geprägt wird. Und die ordentlich auf die Tränendrüse drückt, ohne dabei jemals pathetisch oder kitschig zu werden. Es geht um das Überwinden von Trauer, um den Mut zum Neuanfang, den wahren Wert von Familie – und was wir von Kindern noch lernen können.

Die Regie wurde von Alain Gsponer geführt, der zuletzt mit den Kinofilmen "Heidi" und "Jugend ohne Gott" Achtungserfolge verbuchen konnte. Für das intensiv-emotionale Drehbuch zeichnet Dirk Ahner verantwortlich. An nur 32 Drehtagen wurde "Wolke unterm Dach" an verschiedenen Plätzen in München, dem bayerischen Umland, Weimar, Jena und Mitteldeutschland gedreht.

"Wolke unterm Dach" ist ab 28. April im Kino zu sehen.