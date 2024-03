"Scream" einmal mehr als Vorbild

Vorbild für die Rückkehr von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ist der Erfolg von "Scream". Das zweite große Horror-Franchise der späten 1990er-Jahre feierte 2022 ein Comeback. "Scream 5" brachte mit unter anderem Courtney Cox (58) und Neve Campbell (49) die DarstellerInnen der ersten Filme zurück - und kombinierte sie mit frischen Gesichtern. Diese Strategie erwartet "Deadline" auch für den geplanten "letzten Sommer"-Film. "Scream 5" war schließlich ein Hit, Teil 6 startet am 9. März in den Kinos.

Schon in den 90er-Jahren war "Scream" ein Vorbild für "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Im Fahrwasser des stilbildenden Meta-Slashers von 1996 kam die Verfilmung eines Romans für junge Erwachsene 1997 in die Kinos. Neben Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. machte er trotz durchwachsener Kritiken Sarah Michelle Gellar (45) und Ryan Phillippe (48) zu Stars.