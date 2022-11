Pauls Tod

Sowohl im Buch als auch im Film stirbt Paul am Ende. Wie es jedoch dazu kommt ist sehr unterschiedlich. In der Verfilmung muss Paul sich mit seinen Kameraden in eine letzte Schlacht stürzen und verstirbt an seinen Wunden, die er im Zuge des Nahgefechts erlitten hat. Damit konterkariert der Regisseur auch den Titel der Vorlage, da sich dieser auf das letzte Kapitel bezieht und einen gewöhnlichen Tag an der Westfront suggeriert; damit wird durch diese Kriegshandlung jedoch gebrochen.

Im Buch sind seine letzten Minuten sehr vielschichtig. Paul wird nicht im offenen Gefecht, sondern in einem Moment der Ruhe getötet. Genau als er einen Schmetterling berühren will, wird er von einem Schuss getroffen und stirbt. Im Tagesbericht fällt schließlich der Satz "Im Westen nichts Neues", da Einzelschicksale keine Rolle im kriegerischen Geschehen spielen.



