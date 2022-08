"Im Westen nichts Neues": Auf Netflix ab Ende Oktober

Die erste deutsche Verfilmung des Literaturklassikers "Im Westen nichts Neues" ist ab dem 28. Oktober bei Netflix zu sehen. Davor ist ein Start in ausgewählten Kinos ab 29. September geplant, wurde am Dienstag mitgeteilt. In der Hauptrolle ist der Wiener Schauspieler Felix Kammerer vom Burgtheater zu sehen. Weitere Rollen spielen unter anderem Albrecht Schuch, Daniel Brühl und Devid Striesow.

Der Film ist eine der Einreichungen für die Wahl des deutschen Beitrags für den Auslands-Oscar. Die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films, will am Mittwoch bekanntgeben, welcher Film aus Deutschland nominiert wird. "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque gilt als Klassiker der Anti-Kriegsliteratur und wurde nach seiner Veröffentlichung 1929 sofort zum Bestseller. Das Buch schildert die Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten.