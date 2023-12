Hintergründe zur Mini-Serie

Die Serie basiert auf dem Roman "Fool Me Once" von Autor Harlan Coben, der 2016 veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt erwarb bereits Schauspielerin Julia Roberts die Rechte an einer Verfilmung, doch das Projekt kam nie zustande. Hauptautor wird Danny Brocklehurst sein, der bereits mit Harlan Coben an den Serien "Safe", "Ich schweige für dich" und "Wer einmal lügt" arbeitete. Die Regie übernehmen David Moore und Nimer Rashed.