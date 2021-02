"In The Lost Lands": Jovovich in Fantasy-Film nach R.R. Martin

Paul W.S. Anderson hat sich zunächst mit Ehefrau Milla Jovovich über viele Jahre hinweg dem Zombie-Franchise "Resident Evil" gewidmet, danach arbeiteten die beiden an der Kino-Version des Video-Games "Monster Hunter", dessen Start Corona-bedingt noch immer aufgeschoben ist.

Das nächste Projekt steht auch schon fest: Anderson will einen Fantasy-Film nach einer Short-Story des "Game of Thrones"-Schöpfers George R.R. Martin aus dem Jahr 1982 drehen und auch gleich selbst das Drehbuch dazu beisteuern. Für die Hauptrolle ist selbstverständlich auch diesmal Milla Jovovich vorgesehen. Sie wird tatkräftige Unterstützung durch Dave Bautista ("The Guardians oft he Galaxy", "Dune") erhalten.