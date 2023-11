Preisgekrönter Doku-Regisseur

Regisseur Laurent Bouzereau ist preisgekrönter Filmemacher und Bestsellerautor. Zu seinen Werken gehören die HBO-Dokumentarfilme "Mama's Boy", basierend auf den Bestseller-Memoiren von Dustin Lance Black, und "Natalie Wood: What Remains Behind" (Sundance 2020) sowie die gefeierte Netflix/Amblin-Serie "Five Came Back", die von Steven Spielberg produziert wurde, und für die Meryl Streep als Sprecherin einen Emmy gewann.

Wenn ihr von Indiana Jones nicht genug bekommen könnte, erinnern wir euch zuletzt noch einmal an einen wichtigen Termin: Sein finales Kino-Abenteuer "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" wird ebenfalls ab 15. Dezember auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein.