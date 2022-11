Kommt Staffel 2 von "Inside Man"?

"Inside Man" ist leider als Miniserie konzipiert. Das hat Steven Moffat, der Macher der Serie, auch nochmal gegenüber "Radio Times" bestätigt: "Die Geschichte wird in vier Episoden enden. Danach ist sie zu Ende. Ob es jemals ein Spin-Off oder eine Fortsetzung geben wird? Das weiß ich im Moment noch nicht."

Seine Entscheidung begründete er so: "Im Fernsehen gibt es viele Sendungen, die eine einzige Staffel hatten und dann so taten, als könnten sie weitergehen. Ich möchte nie eine von denen sein, die sich so sehr über einen Anruf freuen, dass man eine weitere Staffel machen soll, und dann feststellen, dass die Geschichte eigentlich zu Ende ist."