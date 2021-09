In einem Interview mit "Vera" sprach Stanley Tucci erstmals über seine Krebserkrankung. Bei dem 60-jährigen Darsteller wurde vor drei Jahren ein Tumor in der Zunge diagnostiziert. "Er war zu groß, um zu operieren, deshalb musste ich eine Strahlentherapie und eine Chemo machen. Ich hatte mir geschworen, so etwas niemals zu machen, da meine erste Frau an Krebs verstorben war und es war schrecklich, mit anzusehen, wie sie durch diese Behandlungen ging."

Tuccis Frau Kate starb 2009 im Alter von nur 47 Jahren an Brustkrebs. Das Paar war seit 1995 verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder: die Zwillinge Nicolo und Isabel und ihre Tochter Camilla.