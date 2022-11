"Doctor Who": Kult-Serie künftig auf Disney+ beheimatet

BBC und Disney Branded Television haben sich zusammengetan, um "Doctor Who" zu einem globalen Franchise zu machen.

Im Rahmen einer gemeinsamen kreativen Vision werden sie diese durch und durch britische Serie künftigen Generationen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zugänglich machen, wobei Disney+ die exklusive Heimat für neue Staffeln von "Doctor Who" außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands sein wird.

Diese Ankündigung, die jüngst vom neuen Doctor Who, Ncuti Gatwa, während eines Auftritts bei "Live with Kelly and Ryan" gemacht wurde, ist der Beginn einer neuen Zusammenarbeit zwischen BBC und Disney Branded Television.