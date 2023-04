Darum geht's in „Insidious: The Red Door“

Weil "Insidious: The Red Door" an „Insidious“ und die direkte Fortsetzung „Insidious: Chapter 2“ anknüpft, rückt wieder Familie Lambert mit Vater Josh (Patrick Wilson), Mutter Renai (Rose Byrne) und den Söhnen Dalton (Ty Simpkins) und Foster (Andrew Astor) in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Besetzung ist sogar dieselbe wie vor 13 bzw. zehn Jahren.

Wir versetzen uns zurück: Daltons Geist wurde in Teil 1 in der Parallelwelt The Further gefangen gehalten – nun ist er bereits ein junger Erwachsener, der aufs College geht. Auch Vater Josh war in Teil 2 von einem Wesen aus The Further besessen. Beide werden in "Insidious 5" nun mit ihrer Vergangenheit – und damit auch mit ihren Dämonen – konfrontiert.