"The Conjuring"-Serie geplant: Gruselige Aussichten

Mit dem Horror-Franchise "The Conjuring" ist "Saw"-Schöpfer James Wan ein wahrer Geniestreich gelungen. Mittlerweile gibt es schon acht Filme aus diesem dunklen Universum, doch das ist noch lange kein Grund, den Schrecken etwa einzustellen – ganz im Gegenteil.

Bei Warner Bros. Discovery will man nämlich die Filmreihe nun in Serienform weiterführen, wie aus einem "Deadline"-Artikel hervorgeht. James Wan und Peter Safran werden sich wohl als ausführende Produzenten daran beteiligen. Weitere Details über die vorgesehene Handlung stehen noch nicht fest, was allerdings auch kein Wunder ist, da nicht einmal noch die passenden Autor:innen für diese Aufgabe gefunden wurden.