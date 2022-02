"Inventing Anna": Jetzt kommt die Doku zum Netflix-Hit

Doku erzählt Sorokins Geschichte weiter

Für die Doku zeichnet die Produktionsfirma Bunim/Murry Productions verantwortlich, die auch unter anderem hinter "MTV: The Real World", dem Doku-Film "They Call Us Monsters" und dem Emmy-nominierten "Autism: The Musical" steht.

Allzu viel ist über das Projekt noch nicht bekannt, nur soviel: Die Doku-Serie setzt da an, wo "Inventing Anna" aufhört, erzählt die Geschichte der High Society-Betrügerin also weiter. Man darf also davon ausgehen, dass Sorokins Zeit im Gefängnis und ihre erneute Verhaftung wegen ihres abgelaufenen US-Visums nach nur einem Monat Freiheit gezeigt wird (aktuell befindet sie sich immer noch hinter Gittern, wo sie auf ihre Abschiebung nach Deutschland wartet).