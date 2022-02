Genie des Täuschens

Dass ihr Background nur erfunden ist, das merkt keiner ihrer neuen (und neureichen) FreundInnen in NYC. Zu perfekt ist ihr Auftreten, zu lückenlos und atemberaubend schön inszeniert ist ihr Instagram-Profil, denn Geschmack für Ästhetik und das Schöne in der Welt, den hat Anna. Genauso wie das Talent des Blendens. Auf Social Media zeigt Anna ausgiebig, was sie (nicht) hat, postete Selfies mit den Reichen und Schönen der Szene. Alles so authentisch!

Die junge Frau wird zum beliebten High-Society-Mitglied New Yorks, der Schein wird zum Sein. In dieser Welt (in der analogen als auch digitalen) fällt das nicht auf.

Anna schwimmt im Luxus, lebt in den nobelsten Hotels, geht in den In-Boutiquen ein und aus, geflogen wird selbstverständlich nur First Class. Und das, obwohl ihr Konto in Wirklichkeit leer ist. Wie das geht? Sie lebt auf Kosten ihres Boyfriends, einem jungen Start-Up-Unternehmer, aber auch ihrer FreundInnen – und Banken sowie Luxushotels. Letztere lieben sie, weil Anna charmant ist und immer spendable Trinkgelder gibt.

Sie leiht sich Geld, das sie von ihrem Treuhandkonto, auf dem ja angeblich 60 Millionen US-Dollar auf sie warten, zurückzahlen wird. Was man ihr glaubt, denn anscheinend hat sie ja das Geld, sieht man sich ihren Lebensstil an. Anna erzählt, dass sie auf das Konto erst Zugriff hat, wenn sie 25 ist. Das Konto gibt's natürlich nicht, die maßlosen Überziehungen auf allen anderen Konten aber durchaus. Annas Schecks? Stellen sich viel zu spät als gefälscht heraus.