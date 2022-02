"Inventing Anna": Gibt es Journalistin Vivian Kent wirklich?

Wer ist Jessica Pressler?

Jessica Pressler kommt zwar nicht namentlich in "Inventing Anna" vor, die Figur der Vivian Kent basiert aber eindeutig auf ihr. Pressler wurde 1977 in Massachusetts geboren und arbeitet seit 2007 beim "New York Magazine".

Wie in der Serie angedeutet wurde, war Pressler einige Jahre vor dem Erscheinen ihrer Arbeit über Delvey in einen beruflichen Skandal verwickelt: Sie berichtete 2014, dass ein Highschool-Schüler namens Mohammed Islam 72 Millionen US-Dollar durch Aktien verdient hatte. Obwohl der Fall geprüft worden war, enthüllte Islam später selbst im "New York Observer", dass die Geschichte erfunden war.

Presslers Jobangebot von "Bloomberg" verlor sie aufgrund des falschen Berichts tatsächlich, wie "Politico" schrieb. Die in der Serie thematisierten Sorge um ihre Glaubwürdigkeit und ihr Ansehen war aber in der Realität nicht gegeben, wie "Den of Geek" erklärt: Ihr Artikel über Anna Delvey wurde 2018 im "New York Magazine" veröffentlicht, wo sie auch heute noch tätig ist.