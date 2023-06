"The Bold and the Brave": Robin ist Batmans Sohn

"The Bold and the Brave" gehört zu den Filmen, die das neue DC-Mastermind James Gunn (56) Anfang des Jahres angekündigt hatte. Der Film soll auf einer Storyline aus den gleichnamigen DC Comics basieren, die erstmals 1955 erschienen sind. Darin kämpft Batman alias Bruce Wayne an der Seite von Robin. Anders als in anderen Comic-Varianten handelt es sich bei seinem jungen Helfer aber um seinen leiblichen Sohn Damian Wayne.

Die Darsteller für "The Bold and the Brave" stehen noch nicht fest. Klar ist aber, wer nicht als Batman zu sehen sein wird: Robert Pattinson (37). Sein dunkler Rächer, den er 2022 erstmals in "The Batman" verkörperte, existiert in einem anderen Universum.