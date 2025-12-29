Jahresrückblicke 2025 im TV: Das erwartet uns auf ORF

Ernsthafte politische Analysen, satirisches Drüber-Sprechen oder die Verleihung eines "Gute Nacht-Topfs": Das Jahresende 2025 regt auf ORF am 30. Dezember zu verschiedenen Rückblicken an.

"Schluss mit lustig" heißt es wieder, wenn "Der satirische Jahresrückblick" Jahr mit einer pointierten Rückschau auf Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit ausklingen lässt. Die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel haben "2025 neu gemischt" und präsentieren Highlights aus Politik, Sport und Society in gewohnter "Maschek"-Manier. Nachdem "Gute Nacht Österreich"-Host Peter Klien noch einmal loslegt, blicken Armin Wolf und Peter Filzmaier in "Der Professor und der Wolf" um 23.30 Uhr zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich heuer bewegte. Hier sind nähere Infos zu den vier ORF-Sendungen, die es auf ORF 1 und ORF ON gibt.