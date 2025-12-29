Jahresrückblicke 2025 im TV: Das erwartet uns auf ORF
Ernsthafte politische Analysen, satirisches Drüber-Sprechen oder die Verleihung eines "Gute Nacht-Topfs": Das Jahresende 2025 regt auf ORF am 30. Dezember zu verschiedenen Rückblicken an.
"Schluss mit lustig" heißt es wieder, wenn "Der satirische Jahresrückblick" Jahr mit einer pointierten Rückschau auf Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit ausklingen lässt. Die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel haben "2025 neu gemischt" und präsentieren Highlights aus Politik, Sport und Society in gewohnter "Maschek"-Manier. Nachdem "Gute Nacht Österreich"-Host Peter Klien noch einmal loslegt, blicken Armin Wolf und Peter Filzmaier in "Der Professor und der Wolf" um 23.30 Uhr zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich heuer bewegte. Hier sind nähere Infos zu den vier ORF-Sendungen, die es auf ORF 1 und ORF ON gibt.
Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025 (ORF 1 20.15 Uhr)
Wenn das Jahr zu Ende geht, wird noch einmal richtig gelacht und nachgedacht. Moderator Gerald Fleischhacker begrüßt im Odeon Theater Wien ein hochkarätiges Kabarett-Ensemble, das die großen und kleinen Ereignisse des Jahres mit scharfem Witz und feiner Beobachtungsgabe unter die Lupe nimmt. Lisa Eckhart spricht über Aufrüstung und ewige Neutralität, während Thomas Maurer die Außenpolitik ins satirische Visier nimmt. Robert Palfrader analysiert die Innenpolitik mit gewohnt bissigem Humor. Christina Kiesler macht sich bereit für die Fußball-WM. Nicht nur für das Publikum ein Sonnenschein ist Viktor Gernot, der mit einer musikalischen Neuinterpretation überrascht und positiv stimmt. Für besondere Momente sorgt Michael Niavarani gemeinsam mit dem Ensemble des Kabarett Simpl: Sie gehen den Personalmangel kreativ an und bilden neue "Fachkräfte" im Segment Ladendiebstahl aus. Und in den humorvollen Zuspielern werden sogar Diktatoren verkuppelt: Hier bleibt kein noch so kaltes Herz allein.
Maschek – 2025 neu gemischt (ORF 1 22.00 Uhr)
In der rasanten Jahresausgabe von "Maschek" spiegelt sich das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate wider. Von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsenden Populismus bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel begleiten Karl Nehammer bei seiner Jobsuche und beleuchten auch die Hintergründe der oftmals überraschenden Koalitionsverhandlungen auf ihre ganz eigene Art.
In "Maschek – 2025 neu gemischt" darf auch der Mann nicht fehlen, der die Welt in Atem hält: Donald Trump interpretiert die Geschichte Europas neu und plant eine ganz spezielle Mars-Mission. Weiters decken die Herren von "Maschek" auf, dass Bundespräsident Van der Bellen verantwortlich für den Erfolg des Fußballnationalteams ist. Arnold Schwarzenegger bekommt einen Nikotin-Award, Peter Filzmaier stellt einen Weltrekord auf und der deutsche Ex-Kanzler Olaf Scholz spuckt seinem Nachfolger noch kräftig in die Suppe bzw. auf die Wurst. Abgerundet wird "Maschek – 2025 neu gemischt" mit Highlights aus Sport und Society – vom Opernball bis zur Ski-WM.
Gute Nacht Österreich – Der Gute Nacht-Topf (ORF 1 22.40 Uhr)
Und auch in diesem Jahr darf er nicht fehlen – "Der Gute Nacht-Topf", mit dem Peter Klien zum bereits dritten Mal Leistungen von Politikerinnen und Politikern auszeichnet, die alles andere als ausgezeichnet waren. In der 50-minütigen "Gute Nacht Österreich"-Spezialausgabe wirft Klien nicht nur gemeinsam mit Alfred Dorfer, Katharina Straßer und Robert Palfrader einen gewohnt satirischen Blick auf das vergangene Jahr und dessen wichtigste politische Ereignisse, sondern kürt auch den "Betonierer des Jahres", den "Anfänger des Jahres" und das "Phantom des Jahres". Ausgewählt wurden die Preisträger von der "Gute Nacht Österreich"-Redaktion.
Der Professor und der Wolf – Jahresrückblick 2025 (ORF 1 23.30 Uhr)
2025 wird als das Jahr der längsten Regierungsbildung in die österreichische Geschichte eingehen. 136 Tage wartete Österreich auf eine neue Bundesregierung – ein Jahr voller politischer Wendungen, Überraschungen und Weichenstellungen. Armin Wolf und Peter Filzmaier blicken in "Der Professor und der Wolf" zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich im Jahr 2025 bewegte. In gewohnt verständlicher und pointierter Weise ordnen die beiden das politische Jahr ein – und werfen einen Blick voraus: Welche Herausforderungen erwarten uns 2026? Zu hören wie immer auch als FM4-Podcast!