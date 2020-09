7 Disney-Blockbuster, die jetzt neue Starttermine haben

3. BLACK WIDOW

Scarlett Johanssons Solo-Auftritt als russische Superspionin Natasha Romanoff wird deren Entstehungsgeschichte erzählen. Ein Blick in die Zukunft der Figur wäre auch kaum möglich - immerhin ist die Frau in "Avengers: Endgame" ja bereits verstorben. Im atemberaubenden Auftakt der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) kämpfen Florence Pugh („Little Women“, „Midsommar“) als Yelena Belova und Rachel Weisz („The Favorite“) als Melina Vostokoff an der Seite der Marvel-Superheldin. Leider wird der Start nun über ein halbes Jahr nach hinten geschoben.

"Black Widow" verschiebt sich vom 29.10.2020 auf den 06.05.2021