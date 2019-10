Die 7 besten Joker-Auftritte in Kino & TV

1. Heath Ledger: The Dark Knight (2008)

Heath Ledger haben wir aus einem einzigen Grund an die Spitze dieser Liste gestellt: Mit seiner Joker-Performance kommt Phoenix durchaus an Ledger heran. Aber als Superschurke in einem Superhelden-Film, als Widersacher und Antithese von Batman, bleibt Ledgers Joker unübertroffen. Denn der Joker in "The Dark Knight" ist nicht nur eine eindrucksvolle Charakterdarstellung, sondern auch die Anti-These und Reaktion auf das Erscheinen von Batman. Zudem hat seine Performance den Charakter neu definiert, geprägt wie nie zuvor und zu einer Kultfigur gemacht. Ohne die kultige Darstellung von Ledger hätte es wahrscheinlich nie einen Solofilm für den Joker gegeben. Darüber hinaus hat bis heute kaum ein Superheldenfilm einen so charismatischen Schurken, der so virtuos mit seinem heroischen Gegenspieler zusammenspielt.

Ledger erhielt für seine Rolle posthum den Oscar für die beste Nebenrolle in "The Dark Knight". Der "Joker" erhielt den Goldenen Löwen von Venedig und Phoenix ist ein heißer Kandidat für die Oscar-Verleihung 2020.