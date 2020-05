Megan Fox: Ihre besten Filme und 1 kultige Nerd-Serie

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

In der Real-Verfilmung der kultigen Comic-Serie spielt Megan Fox die Hauptrolle der April O’Neil. Die ehrgeizige Reporterin kommt in New York der Verschwörung des Bösewichts Shredder auf die Schliche und damit in Schwierigkeiten. Doch die vier pizzaliebenden Ninja-Brüder Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael eilen ihr zu Hilfe. Das Konzept des Films ist dem von "Transformers" nicht ganz unähnlich – und wieder funktioniert es mit Fox als Blickfang ganz gut. Auch im zweiten Teil "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" (2016) ist die hübsche Reporterin wieder an der Seite ihrer (mehr oder weniger) tierischen Helden.

Die beiden "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Filme sind bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.