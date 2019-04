Die 10 besten Filme mit John Cusack

Wir hätten uns natürlich auch auf die fünf besten Filme von John Cusack konzentrieren können. Aber das hätte nichts am ersten Platz geändert: In "High Fidelity" ordnet Rob Gordon ( Cusack) seine Gedanken zu fast allem in Form von Top-5-Listen: Frauen, Songs, Filme und so weiter. Die romantische Komödie ist die adoleszente Weiterentwicklung der Teenager-Rollen, mit denen Cusack in den 80ern bekannt wurde. Oder anders gesagt: Rob könnte auch die Mittdreißiger-Variante von Gib aus "The Sure Thing" sein. Kann sein, dass diese Rom-Com-Rollen ein wenig an Cusack hängen geblieben sind. Wenn dem so ist, ist "High Fidelity" jedenfalls Cusacks sehenswerter Höhepunkt in diesem Genre.