Die besten Filme von Jim Carrey: Tops, Flops und Kinohits

In dieses Biopic soll Jim Carrey seine gesamte schauspielerische Kraft gelegt haben, um in der Rolle des US-Komikers Andy Kaufman aufzugehen. An den Kinokassen floppte der Film dennoch massiv: Bei einem Produktionsbudget von 82 Mio. Dollar spielte "Man on the Moon", so der Originaltitel, weltweit nur 47 Mio. Dollar ein (davon 34 Mio. in den USA).