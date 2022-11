Jason Momoa: Das sind seine besten Filme und Serien

Die erfolgreichste (und laut vielen KritikerInnen und Fans beste) Serie aller Zeiten entführt, genauso wie die kultisch verehrte Fantasyroman-Reihe von George R.R. Martin, in eine düstere und archaische Welt voll von Machtgier, Hass, Rache, Intrigen, Sex und moralischen Grauschattierungen. Und, oh boy, die Cliffhanger! Dank hervorragender DarstellerInnen, komplexen Drehbüchern und einem spektakulären Bildersturm wird die Fantasy-Serie in die Entertainment-Geschichtsbücher eingehen (auch wenn einige Fans nicht glücklich über das Finale waren).

Momoa war insgesamt in zehn Folgen (von 2011 bis 2012) dabei und verkörperte den Dothraki-Krieger Khal Drogo. Obwohl Momoa nur kurz zum Hauptcast der Serie gehörte, hinterließ er Eindruck wie kaum jemand anderer.

Ist auf Sky X und Amazon Prime Video erhältlich. Hier geht's zur Serie!