"JGA: Jasmin.Gina.Anna.": Trailer zum Frauen-Trip nach Ibiza

Junggesellinnen-Abschied auf Ibiza mit falscher Braut

Jasmin, Gina und Anna hatten sich auf den geplanten Ibiza-Trip gefreut. Mal wieder ein Junggesellinnen-Abschied, wieder eine Freundin, die sich ins Familienleben verabschiedet. Doch diesmal sagen nicht nur die meisten Freundinnen wegen verschnupfter Kinder ab, sondern sogar die Braut selbst, denn sie ist schwanger.

Die drei übrig gebliebenen Singles geben sich jedoch nicht geschlagen: Sie halten am JGA-Plan fest – auch ohne Braut. Aber das vermeintlich sorgenfreie Ibiza wird für Jasmin zum Problem, denn dort läuft sie ausgerechnet in die Arme von ihrem nie vergessenen Ex-Freund, der mit seiner Entourage ebenfalls feiert. Um sich keine Blöße zu geben, spielt sie von da an die zukünftige Braut. So nehmen die Wirrungen ihren Lauf und Jasmins Reise zu sich selbst beginnt.