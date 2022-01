Die 10 besten romantischen Komödien auf Amazon Prime

Und gleich noch ein Rom-Com-Klassiker mit Julia Roberts, der Romantik-Queen der 1990er: Als Julianne verliebt sie sich Hals über Kopf in ihren besten Freund Michael (Dermot Mulroney) und versucht deshalb alles, um dessen Hochzeit mit der netten Millionenerbin Kimmy (Camerion Diaz) zu sabotieren. Dabei riskiert sie aber auch ihre tiefe Freundschaft mit Michael ... Durchtrieben-böser Spaß, inklusive kultiger "I say a little prayer for you"-Gesangseinlage.

