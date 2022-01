Die 10 besten romantischen Komödien auf Netflix

Netflix haut zwar Teenie-Rom-Coms am laufenden Band raus, aber viele davon sind Streifen, die die Welt nicht braucht. "To all the Boys I've loved before" ist eine der wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen.

Die Story rund um Teenager Lara Jean und deren geheime Liebesbriefe an verschiedene Jungs folgt zwar einer klassischen Rom-Com-Struktur, lädt aber auch zum Träumen ein und erinnert uns daran, dass Liebe nicht perfekt, aber vor allem ehrlich sein muss. Am wichtigsten aber: Der Film hat das Herz am rechten Fleck.

Die beiden Nachfolger kommen an den ersten Teil nicht mehr ran, bieten aber ebenso kurzweilige Unterhaltung.

