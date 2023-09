Fünf Monate Sendungspause

Die beliebten, tagesaktuell produzierten Late-Night-Talkshows waren Anfang Mai unmittelbar von der Arbeitsniederlegung der US-Autorinnen und -Autoren betroffen. Die Produktion neuer Folgen der Formate wurde eingestellt. Kimmel, Meyers, Oliver, Colbert und Fallon waren seit dem 30. August dafür in ihrem gemeinsamen Podcast "Strike Force Five" zu hören. In der Audiosendung auf Spotify sprachen sie über die anhaltenden Streiks in Hollywood. Die Erlöse kamen den durch den Arbeitskampf vorübergehend arbeitslos gewordenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer jeweiligen Late-Night-Shows zu Gute.