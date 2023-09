Zudem begeistern die tierischen (und auch menschlichen) Held:innen auch auf der großen Leinwand: 2021 traten Ryder und seine Freund:innen in ihrem ersten Kinofilm dem fiesen Mayor Humdinger entgegen, um Adventure City zu retten – und waren dabei mindestens genauso knuddelig, humorvoll und mutig wie in der Serie.

Nun wartet bereits das nächste "große" Abenteuer auf sie: "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm" startet schon am 28. September in den Kinos und wird sicher erneut die jungen Fans samt Eltern in Massen in die Kinosäle strömen lassen. Um euch und den Nachwuchs schon mal darauf vorzubereiten beziehungsweise auch "Paw Patrol"-Neulingen den Einstieg ins Welpen-Universum zu erleichtern, stellen wir euch die einzelnen Charaktere vor und verraten, worum es im Film überhaupt geht.