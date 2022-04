"Jimmy Savile"-Trailer: Netflix-Doku wird heftig kritisiert

Savile-Doku wird heftig kritisiert

Obwohl sich Netflix in den vergangenen Jahren einen Namen mit (teils sehr brutalen) True-Crime-Dokus gemacht hat und mit Titeln wie "Tiger King" oder "Der Tinder Schwindler" schwindelerregende Streaming-Zahlen verbuchen konnte, wurde keine Produktion von Beginn an so sehr angefeindet und kritisiert wie die Savile-Doku.

Wie das britische "Hello Magazine" berichtet, werfen viele UserInnen dem Streamin-Portal vor, aus solch einem schrecklichen Verbrechen wie Kindesmissbrauch Kapital zu schlagen und für Geld buchstäblich über Leichen zu gehen. Die Doku hätte niemals in Auftrag gegeben dürfen, so der Konsens.