"Mission: Impossible 7 + 8" doch nicht hintereinander gedreht

Adu Dhabi-Lob des Regisseurs

"Mission: Impossible"-Regisseur Christopher McQuarrie hat sich soeben via Instagram zu Wort gemeldet. In seinem Posting über die schwierigen Dreharbeiten hebt er vor allem den Aufenthalt in Abu Dhabi und die dortige Gastfreundschaft hervor. Im Juli 2020 war zunächst in Großbritannien mit dem Dreh begonnen worden, von dort ging es später nach Norwegen und Italien, bevor im Oktober des Vorjahres wegen Auftreten von COVID-19 am Set die Arbeit gestoppt werden musste. Zu Jahresbeginn konnte sie wieder aufgenommen werden. Nach Abu Dhabi kehrt das Team nun erneut nach London zurück, um letzte Hand ans Werk zu legen.