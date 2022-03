Kommt "The Batman 2"? Das sagt der Regisseur dazu

Nun hat der berühmte DC-Fledermaus-Mann also endlich wieder einen kinotauglichen Kampf gegen das Verbrechen in seiner Heimatstadt aufgenommen und bekommt es gleich mit zwei echten Herausforderungen in Gestalt des Riddlers und des Pinguins zu tun.

Daher gibt es in "The Batman" auch viel zu erzählen, was man an der dreistündigen Laufzeit erkennt, und Robert Pattinson füllt das Fledermaus-Cape perfekt aus.

Schwer zu glauben, dass wir uns von ihm nach diesem ersten Auftritt auch gleich wieder verabschieden sollen. Wird "The Batman" also zum Auftakt für eine neue DC-Trilogie über den Dunklen Ritter oder haben wir zumindest Chancen auf ein Sequel? Welche Anzeichen für eine Fortsetzung der Gotham-City-Saga sprechen, wollen wir für euch zusammentragen.