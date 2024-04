In James Gunns Anti-Held:innen-Tohuwabohu "Suicide Squad" aus dem Jahr 2016 war John Cena als komplett durchgeknallter und überdrehter, liebenswerter Peacemaker das Highlight des Films, der wirklich jede einzelne Szene an sich riss. Es war also keine Überraschung, dass Cena kurz darauf eine eigene Serie angeboten wurde, in dem seine Figur im Fokus steht.

"Peacemaker", der das DC- und Superheld:innen-Genre herrlich durch den Kakao zieht, es aber trotzdem schafft, respektvoll zu bleiben, wurde von Kritik und Publikum gelobt. Das Staffelfinale ist mittlerweile aber bereits zwei Jahre her. Wie sieht es mit einer zweiten Staffel aus?