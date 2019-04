Joker: Was wir über den DC-Film mit Joaquin Phoenix bisher wissen

Die Details der Handlung sind (noch) ein wohlgehütetes Geheimnis des Hollywood-Studios Warner Bros. Pictures. Aber wir wissen, dass es sich um eine Originstory des Jokers handelt. Phoenix spielt laut Medienberichten einen Stand-Up-Comedian, der nach einem schweren Schicksalsschlag seine Frau verliert – und in der Folge auch seinen Verstand. Die wesentliche Inspiration des Films soll demnach die Graphic Novel "The Killing Joke" (1988) sein. Autor Alan Moore porträtierte den Joker damals als gescheiterten Komödianten, der am Verlust seiner Frau zerbricht und in die Kriminalität abdriftet. Endgültig in den Wahnsinn kippt er, nachdem bei einem vergeigten Raubüberfall sein Gesicht entstellt wird.

Der Film spielt im Gotham City der 1980er-Jahre, die Handlung folgt demnach einem düsteren Crime-Setting. Es wird aber weder die Vorgeschichte von Heath Ledgers, noch von Jared Letos Joker erzählt. Warner Bros. hat betont, dass der Film für sich alleine steht. Das heißt vor allem, dass der Film nichts mit dem Batman des DC Extended Universe (" Batman vs. Superman", "Justice League") zu tun hat, aber auch nichts mit Nolans "The Dark Knight" oder dem geplanten Batman-Reboot. Ob Batman in dem Film überhaupt auftaucht, ist offen – wenn nicht sogar unwahrscheinlich.