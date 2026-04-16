Nach dem "Showdown der Dschungellegenden" bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2024 setzt nun auch "Kampf der Realitystars" auf ein Allstar-Prinzip. Bei "Kampf der RealityAllstars" (mittwochs und sonntags, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) treten ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten an, die bereits einmal in Thailand "Schiffbruch am Traumstrand" erlitten haben. Das bedeutet: Durch gemeinsame Vorgeschichten vor und hinter der Kamera entsteht noch mehr Konfliktpotenzial als ohnehin. Außerdem weiß jeder, was auf ihn zukommt. Sollte man zumindest meinen. "Kampf der RealityAllstars" startet mit einer Doppelfolge. Und die beginnt mit einem Déjà-vu. Wie schon in der ersten Staffel im Jahr 2020 betritt Sandy Fähse (41) als erster die Sala. Vom ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Laiendarsteller hat man danach nicht mehr viel gesehen, zumindest nicht im Reality-TV. In der ersten Staffel fiel er durch eine kurze Zündschnur auf, vor allem im Konflikt mit den Tennis-Zwillingen Yana und Tayisiya Morderger (28). "Ich schäme mich für nichts", sagt Sandy jetzt. Es bleibt chronologisch. Mit Sam Dylan (40) und Kate Merlan (38) folgen weitere Teilnehmer aus Staffel eins. Die beiden sind seitdem mal beste Freunde und mal beste Feinde. Aktuell verstehen sie sich gut, sie schreiten Arm in Arm den Strand entlang. Sandy Fähse halten sie aus der Ferne zunächst für einen Security-Mann.

"Serkan Bond mit der Lizenz zum Fremdgehen" Danach gibt es einen Sprung in Staffel drei. Paco Herb (30) und Yeliz Koc (32), die damals ein harmloses Techtelmechtel hatten, kommen gemeinsam an. Auf sie folgt Narumol (60), für die "Bauer sucht Frau"-Legende ist Thailand ein Heimspiel. Als nächste erreichen zwei ehemalige Sieger von "Kampf der Realitystars" den Traumstrand. Sängerin Loona (51) gewann die zweite Staffel, Serkan Yavuz (32) die vierte Runde. Letzterer erscheint in einem eleganten Look mit 007-Vibes - und kassiert von Sam Dylan direkt einen spitzen Spruch: "Serkan Bond mit der Lizenz zum Fremdgehen!" Der Seitenhieb zielt auf Serkans Untreue gegenüber seiner Frau Samira, die in der Reality-Welt bis heute ein Thema ist. Schock für Sandy: Auch Yana und Tayisiya Morderger mischen mit. Die Zwillinge werfen dem Laiendarsteller vor, sie nicht als eigenständige Personen, sondern nur als Duo wahrgenommen zu haben. Dazu habe er auch noch mit aufgesetzter Kapuze mit ihnen gesprochen - für die beiden ein klares Zeichen von Respektlosigkeit. "Sandy muss auf die Knie gehen und sich entschuldigen, die kleine Ratte!", fordern Yana und Tayisiya. Sandy fällt zwar nicht auf die Knie, entschuldigt sich aber.

Georgina Fleur gegen Sam Dylan Nach Sandy wird Sam von den Geistern der Vergangenheit eingeholt. Seine Erzfeindin Georgina Fleur (35) ist da. In der ersten Staffel waren die beiden noch ein Herz und eine Seele, schliefen sogar zusammen in einem Bett. Doch dann plauderte Sam angeblich Georginas Schwangerschaft aus, das Tischtuch war zerrissen. Nun bringt Georgina als ihre neue beste Freundin Giuliana Farfalla (29) mit. Der Streit zwischen Georgina und Sam eskaliert sofort. Sie reklamiert das beste Bett ganz links außen für sich, in dem sie in ihrer Staffel schlief. Das hatte aber schon Sam reserviert, nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Als alle Promis da sind, gibt es schon die erste Umfrage. Es gilt zu entscheiden, wer für eine Allstar-Staffel am entbehrlichsten ist. Es trifft die Morderger-Schwestern. Zur Strafe müssen sie einen 27 Kilo schweren Koffer überall mit sich herumschleppen. Im Koffer sind 7.777,77 Euro, die on top auf die Gewinnsumme kommen. Wenn die Twins sie nicht reduzieren, um sich das Schleppen leichter zu machen. Nach diesem inoffiziellen Stimmungsbild folgt die erste "Wand der Wahrheit". Dabei müssen sich die Stars nach ihrer mutmaßlichen Beliebtheit beim Publikum einordnen. Hinten landet Giuliana. Ganz vorne natürlich Narumol. Hinter ihr folgen durchaus überraschend zwei Promis, deren Image eigentlich angekratzt ist. Trotz des Fremdgeh-Gates liegt Serkan im Beliebtheitsranking auf Platz zwei. Direkt hinter ihm Sam, die selbsternannte Disney-Hexe. Durch diese unvorhersehbare Platzierung stimmt das Ranking der Stars nur in zwei Fällen mit dem der Zuschauer überein. Neben Narumol landeten die Stars bei Georgina einen Zufallstreffer. Die Konsequenz: Bis auf Narumol und Georgina verlieren alle ihr Bett und müssen die erste Nacht auf dem Boden oder einer Liege verbringen.

Queen und Prinz kommen an Tag zwei Am nächsten Tag zieht echte Reality-Royalty ein. Die unangefochtene Trash-TV-Queen Kader Loth (53) und Prinz Frédéric von Anhalt (82). Die beiden zofften sich bereits in Staffel zwei. Damals behauptete der Prinz, sich nicht an Kader zu erinnern, obwohl sie eine markante gemeinsame TV-Vergangenheit haben, Stichwort Badewasser in "Die Burg" (2005). Fünf Jahre nach Staffel zwei kann sich Prinz Frédéric an keinen seiner damaligen Mitstreiter erinnern. Auch an Kader Loth nicht. Vielleicht will er Kader aber auch nur ärgern. Die mutmaßt derweil, dass der Prinz in seiner eigenen Welt lebt. Sie vermutet, dass er den Tod seiner Frau Zsa Zsa Gabor vor zehn Jahren noch nicht realisiert habe. Durch seine Hochzeit mit der Schauspielerin heiratete er in Hollywood ein. Hollywood-Allüren bringt Frédéric auf jeden Fall mit. Er droht mit sofortigem Auszug, weil ihm der vertraglich zugesicherte Safe zu klein ist. Darin will er seine Armbanduhr verschließen, die laut Serkan so viel wie ein Einfamilienhaus kostet. Der Prinz lässt sich gerade noch beschwichtigen. Er bekommt einen größeren Safe. Außerdem darf er sich ein Bett aussuchen. Er nimmt natürlich das begehrteste Bett links außen, um das sich schon Sam und Georgina gestritten haben. Queen Kader und Prinz Frédéric haben außerdem das Privileg (oder die Pflicht), vier Realitystars auf die Nominierungsliste für die erste Rauswahl zu setzen. Ihre Entscheidung erfahren die Zuschauer aber erst in der nächsten Folge.