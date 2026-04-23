Die Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" setzt anders als die normalen Runden im großen Stil auf Cliffhanger. So bekamen die Zuschauer am Ende der letzten Folge einen Neuankömmling nur hinter etlichen Sonnenschirmen verborgen zu sehen. Nun wird in Folge 4 die buchstäblich abgeschirmte Person enthüllt. Es ist Elena Miras (33), ihres Zeichens Gewinnerin der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars". Die Schweizerin mit spanischen Wurzeln ist bekannt dafür, keinem Konflikt aus dem Weg zu gehen. In der Sala zitiert sie gleich Paco Herb (30) zu sich. Er habe sie während ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" via Instagram öffentlich kritisiert, lautet der Vorwurf. Paco weiß kaum, wie ihm geschieht, doch er einigt sich gütlich mit der Neuen. Elena darf gleich die "Wand der Wahrheit" moderieren. Diesmal geht es darum, den laut Zuschauermeinung nervigsten Star in der Sala zu identifizieren. Georgina Fleur (36) meldet sich freiwillig für die Position ganz vorne an der Wand. Doch die Zuschauer sehen sie nur im Mittelfeld. Für das Publikum ist Kate Merlan (39) der nervigste Star. Die Menschen finden allein schon ihre Stimme nervig, mutmaßt Kate. Doch als ob ihr Organ nicht schon anstrengend genug ist, pitchen die Macher ihre Stimme um ein paar Oktaven zusätzlich nach oben.

Die große Aussprache von Sam Dylan und Georgina Fleur? Der Streit zwischen Georgina und Sam Dylan (40) dominiert bisher die Allstar-Staffel. Nun versuchen die Produzenten, diese ermüdende Storyline zu beenden. Sie zitieren Sam und Georgina zu einer Aussprache. Die beiden ehemals besten Freunde müssen sich vorgefertigte Fragen stellen und beantworten. Die forcierte Debatte zeigt: Georgina ist sauer, dass Sam ihre Schwangerschaft ausgeplaudert hat. Außerdem geht es um einen Besuch bei ihr in Dubai, den Sam kurzfristig gecancelt habe. Georgina hatte ihren damals besten Freund gebeten, zu ihr zu fliegen, da sie Stress mit ihrem Ex-Partner gehabt habe. Doch als Sam erfuhr, dass der Ex wieder bei ihr war, stornierte er das Ticket. Außerdem stieß es Georgina sauer auf, dass Sam nach diesem Streit nicht Patenonkel ihrer Tochter werden wollte und ihr nicht zur Geburt gratulierte. Sam umarmt Georgina und sagt "sorry". Dieses Wort ist für Georgina zu schwach, sie nimmt die Entschuldigung nicht wirklich an. Trotzdem stimmt sie einem Waffenstillstand zu. Beste Freunde werden die beiden nicht mehr, ihr Verhältnis ist nun aber immerhin "neutral" (Sam). Eine Verliererin der Feuerpause könnte Sams aktuelle beste Freundin Kate sein. Sie fürchtet, dass ihr engster Vertrauter sie nicht mehr gegen Georgina verteidigen würde. Schließlich schoss die in der Vergangenheit auch gegen Kate.

Manipulationsvorwurf gegen Paco beim Spieleklassiker "Karriereleiter" Das Safety-Spiel ist ein absoluter Klassiker von "Kampf der Realitystars": In Dreierteams geht es zur Challenge "Karriereleiter". Ein Teilnehmer muss dem anderen via Telefon Anweisungen für den Aufbau von drei Leitern durchgeben. Der Empfänger muss diese Botschaft wiederum an denjenigen durchgeben, der die in unterschiedlichen Farben gehaltenen Teile zusammensteckt. Wie immer sorgt das Spiel auch in der Allstar-Ausgabe für Geschrei. Besonders heftig wird es bei dem Trio aus Paco, Loona (51) und Giuliana Farfalla (29). Die beiden Frauen werfen Paco vor, das Spiel zu sabotieren. Der reagiert empört. Auch nach dem Match geht der Streit weiter.

Loona hat sich verzockt Obwohl sie in puncto Fehlkommunikation und Gebrüll den anderen Teams nicht nachstehen, bewältigt das Trio aus Kate, Prinz Frédéric von Anhalt (82) und Sandy Fähse (41) die Aufgabe am besten. Sie sind also in der "Stunde der Wahrheit" geschützt. Darin entschuldigen sich Loona und Giuliana bei Paco für den Manipulationsvorwurf. Doch ihr Image hat bereits einen Kratzer abgekriegt. Vor allem Loona gilt als Strippenzieherin, die in der Sala die Frauen heimlich aufrief, gegen die starken Männer wie Paco oder Serkan Yavuz (33) zu stimmen. Loona bekommt vier Münzen, Paco immerhin drei. Doch bevor Loona die Koffer packen muss, greift Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) ein. Elena Miras und Schäfer Heinrich (59), der Ende der letzten Folge den Starstrand erreichte, dürfen aus allen Promis, die mindestens eine Münze erhalten haben, einen rauswerfen. Nach einer längeren Beratung entscheiden sich die Neuankömmlinge dafür, das Votum der Allgemeinheit zu bestätigen. Loona muss also wirklich gehen.

Vergiftetes Geschenk im "Quit Game" Doch damit ist die Folge noch nicht vorbei. Arabella Kiesbauer zieht sich zurück. Die Promis müssen in einem Spiel namens "Quit Games" einen weiteren Teilnehmer aus ihrer Mitte eliminieren. Drei willkürlich ausgewählte Stars müssen einem Kandidaten heimlich ein Päckchen unterjubeln. In einem davon steckt ein Ticket nach Hause. Wenn die unfreiwillig beschenkten Stars erraten, wer ihnen das vergiftete Geschenk zusteckte, dürfen sie es demjenigen zurückgeben. Als erste ist Georgina dran. Sie stellt ihr Paket auf das Pult von Schäfer Heinrich. Der durchschaut sie sofort. Das Paket geht also zurück an die Senderin. Dann wird Narumol (60) ausgelost. Die "Bauer sucht Frau"-Kultkandidatin wählt Sam aus. Noch bevor Sam sie ausfragen kann, outet sich Narumol als Schenkerin. Sie kann einfach nicht lügen. Auch hier geht das Päckchen retour. Als letzte bestimmt das Los Kate. Sie jubelt das Geschenk Giuliana unter, der besten Freundin ihrer Feindin Georgina. Auch die durchschaut sofort, wer dahinter steckt. Georgina, Narumol oder Kate: Eine der drei hat also eine Bombe im Paket. Welche von ihnen, das erfährt der Zuschauer noch nicht. Wieder schlägt ein Cliffhanger zu.