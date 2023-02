Kangs Comic-Karriere

Kangs wahrer Name lautet eigentlich Nathaniel Richards und seinen ersten Auftritt in gezeichneter Form absolvierte er als Kang im September 1964 in "The Avengers #8". Doch diese Angabe muss gleich noch einmal relativiert werden: Da Kang ein Zeitreisender ist, existieren von ihm unterschiedliche Versionen aus verschiedenen Zeiten. Unter dem Namen Rama-Tut trat er daher bereits im Oktober 1963 in "Fantastic Four #19" in Erscheinung.

Ursprünglich war Richards ein Wissenschaftler aus dem 31. Jahrhundert, der über eine bahnbrechende Technologie verfügte, mit deren Hilfe er Zeitreisen quer durchs Multiversum antreten konnte. Im antiken Ägypten wurde er zum Pharaoh Rama-Tut, bei einer Reise ins postapokalyptische 40. Jahrhundert machte er sich die wenigen überlebenden Menschen untertan und nahm aus diesem Grund den Namen Kang der Eroberer an.

Seine weiteren Zeitreisen brachten es mit sich, dass er nach und nach immer mehr Imperien und Galaxien unterwarf und immer neue Varianten seiner selbst schuf.