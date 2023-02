"Ant-Man and the Wasp: Quantumania": Diese 5 Fragen bleiben offen

5. Wird Cassie Lang zu den Young Avengers gehören?

Cassie hat ihre Kampftechnik in "Quantumania" bedeutend verbessert und scheint bestens gerüstet, in einer Truppe wie den Young Avengers aufgenommen zu werden. Obwohl sie noch keinen Superheldinnen-Namen trägt, wäre sie für eine Kooperation mit Ms. Marvel oder Kate Bishop eindeutig geeignet. Daher wird das MCU zweifellos noch viele Aufgaben für die junge Heldin bereithalten.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" läuft gerade in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!