Kate Hudson und Mindy Kaling in gemeinsamer Netflix-Serie

Kate Hudson ist derzeit gut beschäftigt: Nicht nur, dass die 44-Jährige ihre erste Single auf den Markt bringt und somit auch als Sängerin die Welt erobern möchte (wer sie u.a. schon mal in "Glee" gehört hat, weiß: die Gute hat eine wirklich tolle Stimme!), sie arbeitet auch an einem Netflix-Projekt. Gemeinsam mit Mindy Kaling ("The Mindy Project") wird sie eine neue Comedy-Serie anführen.