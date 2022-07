"Keep Breathing": Wird es eine zweite Staffel geben?

Staffel 2 von "Keep Breathing" unwahrscheinlich

Wie "Netflix Life" meldet, wurde die Survivor-Serie bisher noch nicht um eine weitere Season verlängert, aber auch nicht abgesetzt. An sich stehen also alle Möglichkeiten noch offen. Theoretisch.

Praktisch gesehen ist das sehr unwahrscheinlich, denn die Netflix-Serie war von Anfang an als Miniserie, also als nach Staffel 1 abgeschlossene Produktion, geplant. Außerdem ist die Handlung in sich abgeschlossen: Die Serie hat die Frage aufgeworfen, ob Liv den Flugzeugabsturz überleben wird und das hat sie. In einer emotionalen Szene wird sie von einem Fluss mitgerissen – und von zwei Fremden gerettet. In den letzten Momenten der Serie öffnet sie ihre Augen und hat somit überlebt. Die Prämisse der Miniserie gilt wohl als beendet.