"Irma Vep"-Trailer: Thriller-Miniserie mit Alicia Vikander

Film-Remake in Serien-Form

Serien-Schöpfer Olivier Assayas hat denselben Stoff bereits 1996 in einen gleichnamigen Spielfilm umgesetzt. Damals war Hong-Kong-Star Maggie Cheung ("In the Mood for Love") in der Titelrolle zu sehen und hat sich selber gespielt. In der neuen Fassung ist diese Art von Selbst-Referenz wieder hinfällig, denn Vikander verkörpert eine fiktive Figur namens Mira.

In weiteren Rollen erleben wir Adria Arjona ("Good Omens"), Carrie Brownstein ("Portlandia"), Tom Sturridge ("Sweetbitter"), Fala Chen ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"), Devon Ross ("Heavenly High"), Byron Bowers ("The Chi") als Hollywood-Filmemacher, und Vincent Macaigne ("News from Planet Mars") als Rene Vidal, der Regisseur des Remakes.