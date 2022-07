Kate Winslet (46) wird nach dem von Kritikern gefeierten Krimi "The Mare of Easttown" in einer weiteren Miniserie mitwirken. Das neueste Projekt der Oscarpreisträgerin hört laut der US-Seite "Deadline" auf den Namen "The Palace", neben der Hauptrolle werde Winslet die limitierte Dramaserie auch produzieren. Die Idee stammt demnach von den "Succession"-Machern Will Tracy und Frank Rich, Tracy fungiere zudem als Showrunner. "Die Queen"-Regisseur Stephen Frears (81) soll derweil die Episoden drehen.