Reboot ohne unsere Lieblingsheld:innen

Auf der New Yorker Comic-Con äußerste sich Regisseur Vaughn gegenüber "The Hollywood Reporter" zu seinen Plänen, den dritten Teil in Form eines Reboots umzusetzen:

"Der erste Teil hat 2010 die Vorstellungen des Publikums über Superheld:innenfilme gründlich verändert und auf den Kopf gestellt. Dieses Ziel verfolgen wir auch mit dem kommenden Film. In dem Reboot wird keine der bisher bekannten Figuren zurückkehren, aber zu einem späteren Zeitpunkt ist das nicht ausgeschlossen. In welche Richtung sich das Reboot bewegen wird, kann ich jetzt noch nicht verraten. Doch so viel ist sicher: es wird ein großes Vergnügen."