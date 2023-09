Agent mit Katzen-Allergie

Bruce Dallas Howard spielt Elly Conway, eine Autorin von gefeierten Agentenromanen über den fiktiven Spion Argylle. Sie verbringt ihre Zeit am liebsten beim Schreiben daheim in den eigenen vier Wänden nur in Gesellschaft ihres Katers Alfie. Doch als der Plot eines ihrer Werke der Realität viel zu nahe kommt, erregt das die Aufmerksamkeit einer gefährlichen Spionage-Organisation und Ellys Leben ist plötzlich stark bedroht.

Das ruft Sam Rockwell als Agenten auf den Plan, der als ihr Leibwächter auftritt, aber leider auf Katzen allergisch ist. Na bitte, das würde auch sein unglaublich rohes Verhalten in dem Teaser erklären – aber bestimmt nicht entschuldigen.