Eintrittspreise

Einzelkarte: EUR 5,- (für Gruppen ab drei Personen EUR 4,-). Der Festivalpass für zehn Vorstellungen kostet EUR 30,- und ist in allen Festivalkinos gültig und übertragbar.

Eintritt frei am Festivaltag / 27. November im Cinemagic in der Urania.

Alle näheren Infos zum Programm finden sich hier!