"Chihiros Reise ins Zauberland" (2001)

Nachdem wir euch so viele Filme aus dem Hause Pixar präsentiert haben, wollten wir euch auch etwas anderes zeigen. Aus diesem Grund haben wir "Chihiros Reise ins Zauberland" von japanischen Studio Ghibli in diese Liste integriert, der kein bisschen weniger Nostalgie hervorruft als die anderen Kinderfilme – er ist vielleicht nur nicht so vollkommen im Mainstream angekommen wie die Disney-Produktionen. Ein absoluter Klassiker unter den Studio-Ghibli-Filmen und nicht nur für Kinder sehenswert!

Darum geht's: Chihiros Familie zieht in die Nähe von Tokio. Auf der Fahrt dorthin landen sie jedoch in einer seltsamen Welt, die menschenleer zu sein scheint. Chihiros Eltern verwandeln sich in dieser fremden, unheimlichen Gegend plötzlich in Schweine! Nun liegt es an dem kleinen Mädchen, ihre Eltern von dem Fluch zu befreien.

"Chihiros Reise ins Zauberland" ist auf Netflix verfügbar.