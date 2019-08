"Krypton" wird nach zwei Staffeln eingestellt

Offenbar reicht es auf Dauer nicht, den Comic-Fans jede Menge Easter Eggs zu liefern. Eine spannende Neuinterpretation der Comic-Helden im Serienformat braucht eben auch eine fesselnde Story, nicht nur Cameo-Auftritte von beliebten Figuren aus den Comics.

Look & Feel von " Krypton" erinnern stark an die durchgestylten DC-Serien des Senders The CW. Allerdings sind die "ArrowVerse"-Serien ("Arrow", "The Flash", "Supergirl", "Legends of Tomorrow" und "Black Lightning") wesentlich erfolgreicher. " Krypton" hatte zwar einen guten Start, konnte aber offensichtlich bei SYFY kein ausreichend großes Publikum finden. Ähnlich ging es auch den SYFY-Serien "Happy" und "Deadly Class", die ebenfalls auf Comic-Vorlagen basieren.