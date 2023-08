"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Turtles in Höchstform

Coming-Of-Age-Komödie

Als Autor und Produzent wirkte Seth Rogen am Projekt mit, was wohl auch der Grund dafür ist, dass der Fokus diesmal vor allem auf Humor liegt. Die Turtles sind schlagfertig und lassen auch immer wieder ihre kindlichen Seiten in Erscheinung treten. Regisseur Jeff Rowe setzt auf eine Mischung aus Pointen im Minutentakt sowie auf dynamischen Actionsequenzen. Begleitet von Hip-Hop-Hits der 90er-Jahre mischen die vier Brüder die Unterwelt von New York auf und hoffen darauf, eines Tages unter den Menschen leben zu können.

Der Kernkonflikt von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" erinnert stark an jenen aus den "X-Men"-Filmen. Während eine Gruppe an Mutant:innen mit den Menschen in Harmonie leben möchte, glaubt die andere Gruppe von Mutant:innen nicht an das Gute im Menschen, da sie in ihrer Vergangenheit bitter von ihnen enttäuscht wurden. Die unterschiedlichen Philosophien führen zu einem rücksichtslosen Feldzug gegen die Menschheit, bei dem sich die Mutant:innen moralisch positionieren müssen. Die Gesellschaftskritik (wie gehen wir mit Menschen um, die "anders" sind?), ist auf anstatt zwischen den Zeilen geschrieben.