Der kommende Bösewicht steht fest

Inzwischen liegt auch ein "Variety"-Interview mit Drehbuchautor Seth Rogen, Regisseur Jeff Rowe und Produzent Evan Goldberg vor, in dem die drei näher auf ihre Fortsetzungspläne eingehen. Bereits in der Mid-Credit-Szene des ersten Films wurde angedeutet, welche neue Bedrohung auf die Turtles zukommen könnte.

Der ikonische Bösewicht Shredder kam kurz ins Bild und tatsächlich bestätigt Rowe, dass wir uns auf diese Figur freuen dürfen: "Er ist der Joker in dieser Welt und einfach der coolste Bösewicht im TMNT-Universum." Eigentlich hätte Shredder schon im ersten Teil seien großen Auftritt absolvieren sollen, doch es habe verschieden Gründe gegeben, weshalb man ihn lieber in einem Sequel loslegen lassen wollte. Zudem werde man mindestens eine Szene aus dem ersten Film, die dem Schnitt zum Opfer fielen, in der Fortsetzung verwenden, machte Rogen neugierig.

Wie auch immer: Auch das Fehlen des Erzböswichts kann aber nicht verhindern, dass "Teenage Mutant Ninja Turtles" zu den vielversprechenden Anwärtern für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester Animationsfilm zählt.

Nähere Details zur Handlung von "Teenage Mutant Ninja Turtles 2" sind noch nicht bekannt und auch ein Veröffentlichungstermin steht derzeit nicht fest.