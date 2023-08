High-School -Turtles

In Gestalt von Mondo Gecko, Ray Fillet, Scumbug, Bebop und Rocksteady wurden uns über den ganzen Film hinweg schon etliche Mutant:innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten geboten. In der Post-Credit-Szene kommt aber eine neue Figur ins Spiel, die zu einer echten Bedrohung für New York werden könnte.

Am Ende des Film besiegten die Turtles zwar ihren Hautgegner Superfly, doch dann wartete erst recht eine große Herausforderung auf sie: die High School! Die Bonus-Szene bietet uns dann einige kurze Sequenzen, in denen wir die Turtles an der High School erleben: Donnie entdeckt eine Gruppe von Anime-Fans, Mikey bietet die schlimmste Impro aller Zeiten und Raph hat Spaß an Wrestling.